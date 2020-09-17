Министр иностранных дел Турции поздравил Минниханова с переизбранием на должность
Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу в ходе телефонного разговора поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с избранием на должность. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов и Чавушолу обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и отметили роль глав двух государств в выстраивании тесных контактов на уровне регионов.
Президент Татарстана просил передать благодарность главе Турции Реджепу Эрдогану за внимание к сотрудничеству с республикой.
Сегодня на 123-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Рустам Минниханов зарегистрирован избранным президентом республики.
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