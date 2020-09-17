Власти ликвидируют «Казанский энергосервисный центр»
В столице Татарстана до 31 декабря этого года ликвидируют МУП «Казанский энергосервисный центр» на улице Роторной, д.7. Об этом сообщается в постановлении исполкома города в сборнике документов мэрии.
Предприятие занималось обслуживанием энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилых домах Казани.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани Радика Шафигуллина.
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