Новости общества

15:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти ликвидируют «Казанский энергосервисный центр»

14:08, 17.09.2020
Власти ликвидируют «Казанский энергосервисный центр»
Фото: Роман Хасаев

В столице Татарстана до 31 декабря этого года ликвидируют МУП «Казанский энергосервисный центр» на улице Роторной, д.7. Об этом сообщается в постановлении исполкома города в сборнике документов мэрии.

Предприятие занималось обслуживанием энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилых домах Казани.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани Радика Шафигуллина.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также