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Два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате

16:34, 14.09.2020
Два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате
Фото: realnoevremya.ru

Две компании в Татарстане погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками на общую сумму 385 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Среди них компания «ВИП строй», которая выплатила своему работнику долг на сумму 361 тыс. руб. Погасило свою задолженность перед сотрудником и ООО «Профхимсервис», выплатив ему 24 тыс. руб.

По данным Минтруда Татарстана, в начале сентября долги работникам выплатили ООО «ЧОП «Закон и порядок» и «Юридическая компания «Юмарк» в Казани, а также ООО «ПОЖ-оценка» в Набережных Челнах.

Общество Татарстан
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