Два предприятия Казани погасили задолженности по зарплате

Две компании в Татарстане погасили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками на общую сумму 385 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Среди них компания «ВИП строй», которая выплатила своему работнику долг на сумму 361 тыс. руб. Погасило свою задолженность перед сотрудником и ООО «Профхимсервис», выплатив ему 24 тыс. руб.



По данным Минтруда Татарстана, в начале сентября долги работникам выплатили ООО «ЧОП «Закон и порядок» и «Юридическая компания «Юмарк» в Казани, а также ООО «ПОЖ-оценка» в Набережных Челнах.

