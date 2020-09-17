Игрок «Ак Барса» Фисенко: «Кроме легионеров, в «Салавате» никого не знаю»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко поделился ожиданиями от первого в сезоне «зеленого дерби» против уфимского «Салавата Юлаева»:

— Настраиваемся по максимуму, как и на каждый матч. Будем стараться порадовать болельщиков.

— У «Ак Барса» лучшее меньшинство, у «Салавата Юлаева» — лучшее большинство. Насколько важным это будет в матче?

— Кто лучше сыграет в спецбригадах, тот и будет иметь преимущество в игре. Конечно, мы знаем, что пропустили много шайб на первых минутах. Надо это исключить и лучше начинать матчи, — сказал Фисенко.

Отвечая на вопрос, кого он может выделить в составе «Салавата Юлаева», Фисенко заявил, что не знает у уфимцев никого, кроме легионеров.



Напомним, сегодня в Казани состоится первое «зеленое дерби» в сезоне. «Ак Барс» на домашнем льду примет уфимский «Салават Юлаев».

В составе уфимского клуба не сможет сыграть защитник Филип Ларсен. Датский хоккеист до сих пор продолжает свое лечение. В нынешнем сезоне КХЛ он не сыграл ни одного матча.