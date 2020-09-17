В России 4 автомобильных марки подняли цены на весь модельный ряд

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России за две недели сентября у 22 автомобильных брендов отмечены изменения цен. При этом подешевел только китайский кроссовер Foton Sauvana — 9,6–10,9%.



Четыре марки решили повысить стоимость всего модельного ряда. Самый высокий скачок наблюдается у китайского бренда FAW, пишет агентство «Автостат». Полностью увеличили прайс следующие бренды:

FAW на 9,7—13,8%,

Citroen на 1,7—5,0%,

УАЗ на 0,9—2,5%,

Peugeot на 0,8—1,7%.

Еще несколько брендов охватили большинство своих моеделей. Так поступили следующие производители:

Volkswagen на 0,9—6,3%,

Renault на 0,6—4,2%,

Mitsubishi на 1,1—3,4%,

Changan на 1,7—3,0%,

Chery на 1,0—3,0%,

KIA на 0,4—1,7%,

Geely на 0,9—1,4%,

Suzuki на 0,5—0,7%.

Кроме того, Toyota подняла цену на CH-R (на 2,1%) и Corolla (на 3,5—4,9%), Skoda увеличила стоимость Kodiaq (на 1,7—2,8%), Superb и Superb Combi (на 0,7—1,8%), а Haval также поднял прайс Н5 (на 7,4—8,7%) и Н9 (на 1,0—1,1%).

Аналитики выяснили, что подорожали 11 моделей Lexus, почти все модели и MINI, четыре модели BMW, 2 машины у Infiniti, один представитель Mercedes-Benz и одна модель Porsche.