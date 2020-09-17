Директор Центра спортивной подготовки Минспорта Кравцов задержан

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) и Директор Центра спортивной подготовки Минспорта Александр Кравцов задержан. Его подозревают в присвоении или растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

По данным источника, на Кравцова заведено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Главным основанием для задержания стали материалы, собранные Счетной палатой. В период с мая 2014 года по июль 2017 года, во время работы на посту президента СБР, действия Кравцова нанесли ущерб государству в размере 14,45 млн рублей.

Напомним, ранее с поста главы СБР в отставку ушел Владимир Драчев.