Драчев ушел с поста главы Союза биатлонистов России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил о своем уходе с занимаемой должности. По его словам, он хочет сосредоточиться на работе в Государственной Думе.

«Дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно в грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года. Поэтому я слагаю с себя полномочия Президента СБР», — написал он в своем «Инстаграм».

Драчев возглавлял Союз биатлонистов России с 2018 года.

Выборная конференция нового главы СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Единственным кандидатом, заявленным на выборы, остается прославленный российский биатлонист Виктор Майгуров. В последние годы он являлся членом правления Союза биатлонистов России.

Отметим, что наивысшим достижением Майгурова в мировом общем зачете по биатлону является второе место в сезоне-1995/1996, когда первенствовал Драчев.

Ранее в Федерации биатлона Татарстана рассказали о своих ожиданиях от нового главы СБР.