Школы России смогут учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания учеников

Российским школам позволят учитывать национальные и религиозные особенности при составлении меню питания для учеников. По словам начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора РФ Ирины Шевкун, этот вопрос решается на уровне конкретного учреждения.

«Предусмотрено, впервые это прописано, школа может учитывать национальные, региональные особенности при составлении меню... Это решается на уровне школы», — цитирует «РИА Новости» Шевкун.

Она добавила, что школы обязаны обеспечить ребенка особым питанием из-за болезни, если он принесет «соответствующее заключение от лечащего врача».

Напомним, что в Татарстане более 200 тыс. школьников начальных классов получают горячее питание.

