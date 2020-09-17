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Происшествия

В Красноярске задержали директора наркологической клинки «Чистый город»

07:54, 17.09.2020
В Красноярске задержали директора наркологической клинки «Чистый город»
Фото: krk.sledcom.ru

В четверг утром Следком задержал директора красноярской наркологической клиники «Чистый город». Ночью во время пожара в учреждении погибли четыре пациента. Еще двое пострадали.

В региональном управлении СКР сообщают, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным следствия, часть пациентов находились в клинике анонимно. Поскольку тела сильно пострадали в огне, установить личности погибших можно только при генетическом анализе.

Пожар в клинике произошел в ночь на четверг.

Происшествия
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