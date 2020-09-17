Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +17 градусов
Сегодня, 17 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно осадков не будет.
По прогнозу синоптиков, ветер будет северо-западным, западным умеренным. Утром минимальная температура воздуха составит +2..+7 градусов, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки -0 градусов. Максимальная температура воздуха днем поднимется до +12..+17 градусов.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит +13..+15 градусов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым