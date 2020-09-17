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Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +17 градусов

05:26, 17.09.2020
Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +17 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 17 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно осадков не будет.

По прогнозу синоптиков, ветер будет северо-западным, западным умеренным. Утром минимальная температура воздуха составит +2..+7 градусов, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки -0 градусов. Максимальная температура воздуха днем поднимется до +12..+17 градусов.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +13..+15 градусов.

Общество Татарстан
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