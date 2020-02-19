Минниханов обсудил финподдержку Татарстана с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ
В среду президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Они обсудили вопрос выделения денег на программу расселения аварийного жилья.
Татарстан и Фонд подписали соглашение о внесении изменений в договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилья, передает пресс-служба президента РТ.
Константин Цицин вручил Рустаму Минниханову платежное поручение о перечислении авансового платежа — на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья (этап 2020—2021 годов).
Напомним, что Татарстан стал первым регионом, заключившим с Фондом содействия реформированию ЖКХ дополнительное соглашение в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда.ОбществоВласть Татарстан
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