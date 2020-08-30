В Казани на Кремлевской набережной откроется фотовыставка «Мой Татарстан»

Сегодня в Казани на Кремлевской набережной в 12.00 в рамках фотомарафона «Мой Татарстан» откроется выставка фотографий, посвященных республике.

На набережной выставят 100 фотографий как профессионалов, так и любителей фотоискусства. Все они связаны с Татарстаном. Вход на выставку свободный.

Ранее на Кремлевской набережной открыли фотовыставку «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета», где были представлены 204 фотографии Волги, снятые с высоты птичьего полета.

