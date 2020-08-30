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В Казани на Кремлевской набережной откроется фотовыставка «Мой Татарстан»

05:37, 30.08.2020
В Казани на Кремлевской набережной откроется фотовыставка «Мой Татарстан»
Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани на Кремлевской набережной в 12.00 в рамках фотомарафона «Мой Татарстан» откроется выставка фотографий, посвященных республике.

На набережной выставят 100 фотографий как профессионалов, так и любителей фотоискусства. Все они связаны с Татарстаном. Вход на выставку свободный.

Ранее на Кремлевской набережной открыли фотовыставку «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета», где были представлены 204 фотографии Волги, снятые с высоты птичьего полета.

ОбществоКультура Татарстан
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