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Кабмин Татарстана признал утратившими силу некоторые постановления Совета министров Татарской ССР

17:24, 16.09.2020

Премьер-министр Татарстана подписал постановление о признании утратившими силу отдельных правовых актов Совета министров Татарской ССР.

Согласно документу, недействительными признаются постановления от 6 сентября 1990 года №333 «О порядке регистрации средств массовой информации в Татарской ССР» и от 17 января 1991 года «О регистрации средства массовой информации, осуществляющих телевизионное и радиовещание в Татарской ССР».

ОбществоВласть Татарстан
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