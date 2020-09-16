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Житель Италии поблагодарил больницу в Набережных Челнах за спасение его жизни

12:52, 16.09.2020
Житель Италии поблагодарил больницу в Набережных Челнах за спасение его жизни
Фото: realnoevremya.ru

Житель Италии Мауро Дзокка поблагодарил больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах за спасение жизни и возможность видеть близких и родных. Об этом сообщает пресс-служба БСМП города.

Иностранец, приехавший работать инженером в Елабугу, был доставлен на скорой помощи в БСМП Набережных Челнов, где после медицинских процедур был госпитализирован в кардиологическое отделение №3.

Мауро Дзокка отметил, что в медучреждении чувствовал себя «как дома». По его словам, он не видит разницы между больницей Набережных Челнов и зарубежной клиникой.

Общество Татарстан
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