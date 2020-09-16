«Рубин» сыграет в гостях с «Черноморцем» в матче Кубка России

«Рубин» сыграет в гостях против новороссийского «Черноморца» в первом матче элитного раунда Кубка России по футболу.

Игра состоится в среду, 16 сентября, на стадионе «Черноморец» и начнется в 19.00 по мск.

Судить кубковую встречу доверили бригаде арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Ассистировать ему будут Артем Смирнов и Виктор Медведев.

Матчи элитного раунда Кубка России не будут показаны по общедоступному ТВ.

Накануне футболисты «Рубина» вылетели в Новороссийск. Вместе с командой полетели защитник Филип Уремович, который ранее был травмирован, и полузащитник Хван Ин Бом, получивший красную карточку в матче 7-го тура РПЛ с «Динамо».