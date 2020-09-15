Уремович и Ин Бом отправились вместе с «Рубином» на матч Кубка России

«Рубин» отправился на выездной матч элитного раунда Кубка России по футболу против новороссийского «Черноморца».

В составе казанского клуба на игру полетели ранее травмированный защитник Филип Уремович и удаленный по ходу встречи с «Динамо» полузащитник Хван Ин Бом.

Матч Кубка России между «Черноморцем» и «Рубином» состоится в среду, 16 сентября, в Новороссийске. Игра начнется в 19.00.

Напомним, ранее нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани.