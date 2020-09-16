В Госдуме Олег Морозов будет бороться за объездную дорогу вокруг Нижнекамска

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сенатор от Татарстана Олег Морозов возвращается в Госдуму, где успел проработать 18 лет. В нижней палате парламента он будет лоббировать интересы республики.

В частности, народный избранник будет бороться за строительство объездной дороги вокруг Нижнекамска и моста через Каму, пишет «Коммерсант».

Какая должность ждет Морозова в новом составе нижней палаты российского парламента, пока неизвестно.

Газета отмечает, что Олег Морозов четырежды избирался по одномандатному округу в Татарстане и дважды — по списку «Единой России». С 2005 года занимал должность первого вице-спикера Госдумы, а в 2011 году стал простым вице-спикером.

В 2012 году депутат возглавил управление президента по внутренней политике, через три года он перешел в Совет Федерации.

В Госдуму также возвращается представляющий ЛДПР сенатор Сергей Калашников. В Совет Федерации вместо него перейдет товарищ по партии Вадим Деньгин. Оба они избрались от Брянской области.

Напомним, выборы в республике признаны состоявшимися. На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу Олег Морозов набрал 73,42% голосов.