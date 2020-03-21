Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

Мужской чемпионат мира по хоккею отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», — заявил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

