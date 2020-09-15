Названы причины сигнала тревоги с самолета, летевшего из Петербурга в Казань

Самолет из Санкт-Петербурга был вынужден подать сигнал тревоги перед посадкой в Казани из-за сообщений с угрозами. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

«Во время выполнения рейса в аэропорт вылета Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров ряда рейсов, выполняемых из аэропорта Пулково», — сообщили в авиакомпании.

После получения угроз службы аэропорта проинформировали о ситуации экипаж самолета, в следствие чего он подал сигнал тревоги.

Напомним, что происшествие произошло сегодня перед посадкой самолета в аэропорту Казани.