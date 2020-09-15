Перед посадкой в Казани самолет из Петербурга подал сигнал тревоги

Перед посадкой в аэропорту Казани самолет, летящий из Санкт-Петербурга, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Известно, что лайнер вылетел из Петербурга в 16.13 по московскому времени. За 10 минут до посадки в столице Татарстана экипаж судна подал сигнал тревоги. В это время самолет находился на высоте чуть более полутора километров.

Лайнер безаварийно приземлился в Казани. С чем был связан сигнал тревоги, пока не известно.

Напомним, что 9 сентября самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

