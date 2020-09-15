Детские рисунки и видеорепортажи из села: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 15 сентября

Фото: фото @sergeidimitriev

Руководители районов Татарстана заботятся о здоровье своих подписчиков. Например, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов разместил в своем инстаграм-аккаунте прямой эфир, проведенный вместе с главным врачом Альметьевской ЦРБ Верой Головиной.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев опубликовал фотографию природы и пожелал подписчикам доброго утра.





Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился с подписчиками фотографиями детских рисунков для конкурса «Коррупциясез киләчәк төзибез» («Мы строим будущее без коррупции»).

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин провел сегодня прием граждан по личным вопросам. Фотографию со встречи с жителями района он разместил в «Инстаграме».

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров в своем инстаграм-аккаунте сделал сегодня сразу три публикации. Он посетил село Большая Цильна и поделился с подписчиками видеорепортажем, в котором можно увидеть капитально отремонтированную центральную дорогу и место будущего парка.





