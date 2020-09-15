Игрок «Барса» подписал пробный контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий «Барса» Разат Тимиров подписал пробный контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с хоккеистом будет действовать до 3 октября, после чего клуб примет решение о продлении договора с игроком.

Ранее Тимиров уже выступал в системе «Нефтехимика», играя за нижнекамский «Реактор» в молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

Нападающий был обменян в «Ак Барс» вместе с форвардом Исламом Хасановым на права хоккеиста Павла Падакина.