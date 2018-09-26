«Ак Барс» обменяет Падакина в «Нефтехимик»

Нападающий «Ак Барса» Павел Падакин в скором времени может быть обменян в «Нефтехимик». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Чемпионат».

Стороны находятся в завершающей стадии переговоров. В обмен на Падакина казанский клуб получит двух форвардов нижнекамской системы хоккея — игрока «Реактора» Арсения Хасанова и нападающего ХК ЦСК ВВС Разата Тимирова.

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что казанский клуб больше не рассчитывает на услуги Падакина и ищет варианты обмена. Контракт Павла с казанским клубом действует еще два года до конца сезона 2019/20.