Байрамов: «Рубин» был колхозом, а превратился в топ-клуб»

Бывший нападающий «Рубина» Владимир Байрамов поделился воспоминаниями о клубе во времена своего появления в команде. По его словам, благодаря Курбану Бердыеву в Казани появился топ-клуб.

— Когда я начинал, здесь вообще не было никакой организации, был колхоз колхозом. Это потом уже благодаря Курбану Бердыеву «Рубин» стал узнаваемым брендом со всеми вытекающими. Из года в год клуб прибавлял в различных аспектах, и в итоге превратился в топ-клуб, — сказал Байрамов.

Также он рассказал об условиях, в которых команда иногда тренировалась на тренировочных сборах.

— Как вспомнишь сборы: вещи сами стирали, был один туалет на этаже, без унитаза, который был занят. Но, по сути, во многих клубах Премьер-лиги были такие условия, разве что в Москве было лучше, — считает Байрамов.

Байрамов выступал за «Рубин» с 2003 по 2007 годы. Всего за казанский клуб нападающий сыграл 83 матча, в которых забил 15 голов. В 2009 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в составе «Тобола», отметившись 20 забитыми мячами. Спустя четыре года после этого он завершил профессиональную карьеру. Сейчас Байрамов играет в любительской лиге в Казани.

Напомним, в минувшие выходные «Рубин» в гостях обыграл московское «Динамо» (1:0).