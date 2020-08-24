Путин наградил орденами двух казанцев

Орденом Дружбы награжден глава управления Судебного департамента в Татарстане Хафиз Салихов. Этой государственной наградой президент России отметил его активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия страны, а также многолетнюю добросовестную работу, говорится в опубликованном указе главы государства.



Тем же указом государственной награды Орден Почета удостоен бывший замглавы Минсвязи Татарстана, ныне директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Владимир Якимов. К слову, у Салихова такой орден появился еще в 2008 году.

Владимир Путин оценил достижения еще двух казанцев. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени президент РФ наградил начальника управления строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства аппарата кабмина РТ Ильдара Сибгатуллина.

А пилот-инструктор воздушных судов ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Виктор Потапов получил звание «Заслуженный пилот РФ».