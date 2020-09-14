В «Газпромбанке» появился Совет по внедрению принципов устойчивого развития

«Газпромбанк» создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для систематизации проектов в этой области, а также для формирования целей и задач по социальным, экологическим и экономическим направлениям.



Совет возглавил заместитель председателя правления Алексей Матвеев. В состав совета вошли высшие должностные лица «Газпромбанка», курирующие профильные направления. Также в совет вошли бывший посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов.

Совет уже утвердил перечень и состав комиссий, а также подготовил проект концепции политики экологической ответственности банка.