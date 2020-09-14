На избирательных участках в Татарстане прививку от гриппа сделали более 57 тыс. человек

За три дня выборов в Татарстане на избирательных участках прививку против гриппа сделали 57 239 человек. Их них 16 973 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Инициатива провести вакцинацию в период с 11 по 13 сентября рядом с избирательными участками принадлежит именно республиканскому ведомству.

Вчера министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что прививочные кабинеты организованы практически на всех избирательных участках, где есть лицензированные медицинские кабинеты. Всего на выборах в республике работали более тысячи медиков.

