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На избирательных участках в Татарстане прививку от гриппа сделали более 57 тыс. человек

15:37, 14.09.2020
На избирательных участках в Татарстане прививку от гриппа сделали более 57 тыс. человек
Фото: realnoevremya.ru

За три дня выборов в Татарстане на избирательных участках прививку против гриппа сделали 57 239 человек. Их них 16 973 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Инициатива провести вакцинацию в период с 11 по 13 сентября рядом с избирательными участками принадлежит именно республиканскому ведомству.

Вчера министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что прививочные кабинеты организованы практически на всех избирательных участках, где есть лицензированные медицинские кабинеты. Всего на выборах в республике работали более тысячи медиков.

ОбществоМедицина Татарстан
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