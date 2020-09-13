Глава ЦИК РТ рассказал, как долго будет идти подсчет голосов

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как долго будет идти подсчет голосов.

По его словам, самым тяжелым для комиссий станет Нижнекамск, там сошлись все четыре выборных кампании, которые шли в этом году в республике.

«Самый тяжелый подсчет будет в Нижнекамске — у них 4 кампании. Мы немного дольше будем считать. Там, где выборы президента, муниципальных депутатов — там быстрее», — сказал Кондратьев.

Он также добавил, что на время подсчета влияет и поведение наблюдателей.