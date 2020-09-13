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Глава ЦИК РТ рассказал, как долго будет идти подсчет голосов

21:31, 13.09.2020
Глава ЦИК РТ рассказал, как долго будет идти подсчет голосов
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, как долго будет идти подсчет голосов.

По его словам, самым тяжелым для комиссий станет Нижнекамск, там сошлись все четыре выборных кампании, которые шли в этом году в республике.

«Самый тяжелый подсчет будет в Нижнекамске — у них 4 кампании. Мы немного дольше будем считать. Там, где выборы президента, муниципальных депутатов — там быстрее», — сказал Кондратьев.

Он также добавил, что на время подсчета влияет и поведение наблюдателей.

ОбществоВласть Татарстан
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