ЦИК Татарстана: «У нас было беспрецедентное давление на членов УИК»

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что на прошедших в республике выборах на членов УИК оказывалось беспрецедентное давление.

«Мы выезжали практически на все сообщения и звонки. Это давление, которое шло со сторон членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, от партий. […] И то, что были такие серьезные вещи, такие хамские вещи! Как в 90-е годы!» — заявил глава ЦИК республики.

Кондратьев также высказал предупреждение «всем тем, кто думает, что мы это не заметили»: «Мы защитим всех членов комиссии, разберемся с каждым инцидентом. Я обязуюсь, что проведу встречу с журналистами и назову пофамильно всех товарищей, которые нам далеко не товарищи».

