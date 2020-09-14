На выборах президента Татарстана обработали 98% бюллетеней
В Татарстане обработали уже 98,15% бюллетеней на выборах президента республики. Рустам Минниханов набрал 83,4%.
За ним следует кандидат от «Справедливой России» Альмир Михеев, набравший 4,87%.
Представитель «Коммунистов России» Альфред Валиев получил 4,62% голосов.
Еще 3,59% избирателей проголосовали за Олега Коробченко, шедшего на выборы от «Партии Роста».
Владимир Сурчилов от ЛДПР набрал 2,81% голосов.ОбществоВласть Татарстан
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