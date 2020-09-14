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На выборах президента Татарстана обработали 98% бюллетеней

09:47, 14.09.2020
На выборах президента Татарстана обработали 98% бюллетеней
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане обработали уже 98,15% бюллетеней на выборах президента республики. Рустам Минниханов набрал 83,4%.

За ним следует кандидат от «Справедливой России» Альмир Михеев, набравший 4,87%.

Представитель «Коммунистов России» Альфред Валиев получил 4,62% голосов.

Еще 3,59% избирателей проголосовали за Олега Коробченко, шедшего на выборы от «Партии Роста».

Владимир Сурчилов от ЛДПР набрал 2,81% голосов.

ОбществоВласть Татарстан
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