Как Казань проголосовала на выборах президента Татарстана и депутатов Казгордумы

Фото: Ринат Назметдинов

Новая Казгордума сохранила многопартийный состав

Сегодня мэр Казани начал «деловой понедельник» с подведения предварительных итогов выборов, которые завершились накануне. По словам главы города, в Единый день голосования выборы президента Татарстана и депутатов Казгордумы IV созыва прошли организованно.

В городе работали 459 избирательных участков.

11 и 12 сентября предварительно горожане проголосовали в 103 специально оборудованных автобусах, что, как отметил мэр, оказалось очень востребованным.

2109 человек голосовали с субботы по воскресенье впервые.

В преддверии голосования прошли 1300 пикетов в парках, скверах, общественных пространствах. Кандидаты в депутаты накануне выборов собрали 1100 наказов избирателей. «Это хороший повод — сверить часы, еще раз поговорить о задачах, которые стоят перед новым составом Казгордумы», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Фото kzn.ru

«За все пять лет самое сложное время работы пришлось на пик пандемии», — отметил глава города. По его мнению, эти выборы, к которым готовились с особой серьезностью, оказались проверкой на прочность.

Ильсур Метшин объявил предварительные итоги голосования.

Явка по выборам президента Татарстана в Казани составила 62,9%, по республике — 78%.

Действующий президент Рустам Минниханов набрал по Казани 72,6% голосов, по республике — 84,7%.

Альмир Михеев («Справедливая Россия») по Казани получил 11,47%, по республике — 4,4%.

Альфред Валиев («Коммунисты России») — 6,59% по Казани, 4,41% — по Татарстану.

За Олега Коробченко («Партия Роста») проголосовали 3,5% избирателей по Казани, 3,2% — республике.

За Владимира Сурчилова (ЛДПР) — 3,99% по Казани, 2,6% — по Татарстану.

На выборах в Казгордуму «Единая Россия» набрала 68,63% голосов, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия» — 9,9%, ЛДПР — 3,5%, «Коммунисты России» — 3%.

По одномандатным округам Казгордумы наибольшее число голосов набрали кандидаты от «Единой России», они получили 16 мандатов.

Кроме того, в городской Думе — пять самовыдвиженцев, по одному кандидату от «Партии Роста», ЛДПР, «Коммунистов России» и «Справедливой России». «Таким образом, у нас представлены все крупные партии, новый состав Казгордумы многопартийный», — подчеркнул Метшин.

Ильдар Шакиров сообщил, что в Казани с января число самозанятых выросло на 8,3 тыс. человек и превысило 26 тыс. Фото kzn.ru

Фестиваль самозанятых возвращается

О том, что делают в Казани для развития специального режима налогообложения, рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Он сообщил, что в Казани с января число самозанятых выросло на 8,3 тыс. человек и превысило 26 тысяч. Из-за пандемии коронавируса фестиваль для самозанятых перенесли на осень.

Он пройдет 19—20 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу. В центре «Дом» запланирован деловой форум для представителей бизнес-сообщества и власти, во время которого обсудят меры поддержки самозанятых, работу на электронных площадках, взаимодействие с банками и контрольно–надзорными органами. Во время форума пройдут лекции, представят популярные маркетплейсы, организуют онлайн-трансляцию стратегических сессий.

Параллельно возле творческого пространства «Куб» пройдет двухдневная ярмарка продукции самозанятых, сообщил Шакиров. По его словам, в прошлом году фестиваль вызвал большой интерес. Его посетили порядка 7 тыс. гостей. Более 170 самозанятых реализовали свою продукцию.

Настоящую оздоровительную кампанию объявили в Казани с 1 июля по принципу обсервации: родителей в лагерь к детям не пускали, а весь персонал обследовался на COVID-19. Фото kzn.ru

Сезон лагерей сместился на месяц

Летом этого года не было традиционного старта оздоровительного детского сезона, вместо этого 1 июня начались онлайн-мероприятия для детей, напомнил во время совещания в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. В них приняли участие около 1 тыс. ребят. А настоящую оздоровительную кампанию объявили в Казани с 1 июля по принципу обсервации: родителей в лагерь к детям не пускали, а весь персонал обследовался на COVID-19. Разумеется, лагеря обеспечили средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, бактерицидными излучателями.

Ребята организованно не ездили в этом году на Черноморское побережье и не посещали пришкольные лагеря. Этим летом для казанских детей работал 21 лагерь, в которых побывали 11,8 тыс. детей, 219 из них — те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Путевки для них бесплатные. За остальных ребят родители оплачивают от 5 тыс. рублей. Стоимость путевки в 20—22 тыс. рублей компенсирует бюджет республики, сообщил Айрат Фаизов. Осенью лагеря посетят еще 2,1 тыс. детей.

— Смены проводились только силами лагерей, без привлечения посторонних лиц. 260 вожатых справились с поставленными задачами. Четырех лучших вожатых пригласили на стажировку во всероссийские центры «Орленок» и «Артек», — сообщил докладчик.

Он рассказал, что в этом году у юных казанцев были спортивные, приключенческие, патриотические смены, смены по изучению татарского языка. Лингвистические смены, в которых работали вожатые — студенты вузов, расширили перечень языков: помимо английского, с ребятами общались на испанском и португальском. Родители получали отчеты о своих чадах на страницах соцсетей лагерей. Для них еще проводили и онлайн-лекции. Впервые в Казани запустили сервис для опроса детей и родителей, 87% ребят довольны отдыхом, остальные высказали замечания со своих смартфонов.

Фаизов рассказал, что в этом году у юных казанцев были спортивные, приключенческие, патриотические смены, смены по изучению татарского языка. Фото kzn.ru

Айрат Фаизов рассказал о продолжении президентской программы по реконструкции лагерей. Открылся лагерь «Молодежный», который уже принял этим летом 300 детей. В следующем году откроются «Восток» и «Юнитур», их пропускная способность увеличится на 450 мест. Там обновят столовые, появятся современные клубы, спортплощадки, новые домики, веревочный парк, благоустроят территории. На будущий год — в год 60-летия со дня полета Гагарина в космос, «Восток» готовит свои профильные смены.

К нескольким лагерям восстановили дороги протяженностью 3,5 км, на это потратили 45 млн рублей. В планах на 21-й год ремонт 800 метров дороги к лагерю «Спутник». Кроме того, идет следующий этап проектирования, в 2021 году реконструируют еще несколько оздоровительных центров для детей.

Ильсур Метшин заметил, что в лагерях не только ремонтируют стены, но и наполняют их новым содержанием. С ребятами работают «не случайные люди, которых набирают по объявлению, — они проходят подготовку», после чего дают ребятам новые навыки и знания.

Собирать таланты по дворам и школам

Председатель Комитета по делам детей и молодежи напомнил, что до конца недели продлятся дни открытых дверей в кружках и секциях, домах творчества, многие из которых после ремонта дают новые возможности для детей. 80% из них ребята могут посещать бесплатно.

58 видами спорта в Казани занимаются 24 тыс. детей в 29 муниципальных и 11 республиканских школах, проинформировал председатель Комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов. Кроме того, учреждения открывают и секции по новым олимпийским видам спорта: скалолазанию, пляжному волейболу, баскетболу «3 на 3». В этом году спортшколы пополнят более 3,5 тыс. детей. Запись в секции продолжается.

58 видами спорта в Казани занимаются 24 тыс. детей в 29 муниципальных и 11 республиканских школах, проинформировал Альберт Салихов. Фото kzn.ru

— Надо ходить по школам. Это «хорошо забытое старое». В нашем советском периоде приходили тренеры по разным направлениям, нас приглашали в разные секции. В детстве чем только не занимались: и баскетболом, и вольной борьбой. Даже пробовал себя в спортивной гимнастике, но во втором классе не смог подтянуться больше двух раз, и меня не взяли. Но зато потом хоккей и футбол научили подтягиваться 27 раз, — вспомнил свое детство Ильсур Метшин.

Он призвал не только тренеров, но и директоров школ и педагогов внешкольного обучения выявлять таланты и в музыке, искусстве, технике. «Не вырастет Королев в 30 лет вдруг, их всех выявляют на раннем этапе», — сказал Метшин.

— В партийной программе на будущие пять лет поставили одну из задач — формирование условий для создания образования мирового уровня. Это сейчас одна из тех задач, которую мы пообещали нашим избирателям, — добавил мэр.

В завершение «делового понедельника» Ильсур Метшин напомнил, что синоптики обещают похолодание. Он попросил исполком рассмотреть сроки пуска тепла уже в следующий понедельник, 21 сентября. «Думаю, что объявим пуск тепла к следующему понедельнику», — пообещал мэр.

Екатерина Аблаева