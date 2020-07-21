Уголовное дело против казанца, выложившего фото Гитлера в «Бессмертный полк», направлено в Генпрокуратуру РФ

В Казани завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма во время проведения акции «Бессмертный полк онлайн»

По данным следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера. В результате фото Гитлера появилось в трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

В доме подозреваемого был проведен обыск. Оказалось, что Эль-Айюби выращивает дома растения, содержащие наркотические средства.

Следователи пытались разобраться, почему он отправил фото Гитлера как ветерана. Оказалось, что он симпатизирует Гитлеру, а растения выращивает для личных нужд. Вину свою он признал полностью и принес извинения.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись допросов и обысков у жителей Казани и Перми — Мухаммеда Эль-Айюби и Даниила Шестакова.

