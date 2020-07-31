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Загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» жителю Казани утвердили обвинение

14:29, 31.07.2020
Загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» жителю Казани утвердили обвинение
Фото: youtube.com

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение жителю Казани, опубликовавшему фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное дело было заведено о реабилитации нацизма, а также хранении наркотических средств. Эль-Аюби Мухаммед публично одобрял участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. При обыске у обвиняемого изъяли растения конопли общим весом 73,8 грамма. Дело направят для рассмотрения в Верховный Суд Татарстана.

Ранее уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Общество Татарстан
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