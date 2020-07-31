Загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» жителю Казани утвердили обвинение

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение жителю Казани, опубликовавшему фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное дело было заведено о реабилитации нацизма, а также хранении наркотических средств. Эль-Аюби Мухаммед публично одобрял участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. При обыске у обвиняемого изъяли растения конопли общим весом 73,8 грамма. Дело направят для рассмотрения в Верховный Суд Татарстана.

Ранее уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.