Петри Веханен: «Зарипов — мой любимый российский игрок»

Бывший вратарь «Ак Барса» Петри Веханен в эфире «Ак Барс Шоу» рассказал о своих двух любимых игроках в казанском клубе. Он отметил Джастина Азеведо и капитана «барсов» Даниса Зарипова. Оба хоккеиста были одноклубниками Веханена.

— Их два, я с обоими играл — Азеведо и Зарипов. С Джастином я был в двух командах, он отличный игрок и человек. А Зарипов — вообще мой любимый российский игрок, — сказал Веханен.

Также экс-голкипер разобрал игру нынешних вратарей «Ак Барса» Тимура Билялова и Адама Рейдеборна. По его словам, это два разноплановых хоккеиста с хорошими вратарскими качествами.

— Это два разных вратаря, хотя оба не великаны. Тимур — очень быстрый, везде успевает, а Рейдеборн — более классический вратарь, он играет по позиции, мало двигается. В общем, они разные, но очень хорошие, потому что одного идеального способа игры в воротах нет, — приводит слова Веханена пресс-служба казанцев.



Напомним, накануне «Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» (4:0), доведя свою победную серию до трех матчей подряд. Для Тимура Билялова эта игра стала первой в сезоне, когда он оставил свои ворота «сухими». Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов назвал такой результат «хорошим».