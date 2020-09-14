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На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу лидирует Олег Морозов — он набрал 73,42%

12:10, 14.09.2020
На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу лидирует Олег Морозов — он набрал 73,42%
Фото: скриншот

К 12.00 избирком подсчитал 99,82% бюллетеней на дополнительных выборах в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу.

Согласно предварительным данным, за сенатора от Татарстана Олега Морозова проголосовали 73,42% избирателей.

За Альберта Ягудина отдали голоса 9,33%, За Ильнара Сираева — 6,83%.

За ходом подсчета голосов и ситуацией вокруг выборов следите в трансляции «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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