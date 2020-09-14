Отопительный сезон в Казани может начаться 21 сентября

Отопительный сезон в Казани может начаться в следующий понедельник, 21 сентября, об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».



Мэр поручил организовать пуск тепла Комитету ЖКХ и главам администраций из-за обещания синоптиков о похолодании: «Думаю, что в следующий понедельник мы объявим, что пуск тепла начат, судя по тому, какой прогноз погоды мы имеем на ближайшие две недели».

Ранее глава Минстроя РТ Фарит Ханифов доложил о подготовке Татарстана к отопительному сезону. По его словам, готовность составляет 94,8%.