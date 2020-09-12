Глава Минстроя РТ доложил о подготовке к отопительному сезону

В субботу, 12 сентября, глава Минстроя РТ Фарит Ханифов на совещании в Кабмине РТ доложил о подготовке республики к отопительному сезону. По его словам, готовность составляет 94,8%.

Уже 16 369 многоквартирных домов получили соответствующие паспорта готовности, передает пресс-служба президента РТ. Всего домов, внесенных в систему мониторинга, 17 270.

Накануне в министерстве уже сообщали, что к 10 сентября в Татарстане все объекты соцзащиты и центры занятости готовы к отопительному сезону. То же самое касается более 99% объектов культуры, здравоохранения и образования.