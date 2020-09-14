Минниханов отменил карантин по бешенству в казанском поселке

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, снимающий карантин с садоводческого товарищества в казанском поселке Кульсеитово. Ограничения вводились два месяца назад из-за возможной вспышки бешенства.

Документ утвержден сегодня, 14 сентября. Карантин снимается, поскольку за два месяца не зафиксировано ни одного повторного нападения бешеных животных.

Напомним, в начале июля на дачницу в этом районе накинулся крот. У животного выявили бешенство.