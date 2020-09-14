Допвыборы депутата Госдумы в Нижнекамске: после обработки 99% бюллетеней Олег Морозов набрал 73,41% голосов

Фото: realnoevremya

К 9.00 в Нижнекамске избирком подсчитал уже 99% бюллетеней на допвыборах в Госдуму. Лидирует сенатор от Татарстана Олег Морозов.

За него отдали голоса 73,41% пришедших на участки избирателей.

Альберт Ягудин набрал 9,35% голосов, а Ильнар Сираев — 6,84%.

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