В Татарстане расходы на ЖКУ за год выросли до 4,2 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики подсчитали, что средние расходы одной семьи в Татарстане на оплату услуг ЖКХ достигли 4,2 тысячи рублей. Доля трат среднестатистической семьи в РТ на ЖКУ из общей массы расходов составляет 8,8%.

За год этот показатель вырос на 1,6 процентных пункта. Республика достигла второго места по динамике, уступив только Севастополю.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в семейных тратах зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).