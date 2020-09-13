Первые данные ЦИК: пока Минниханов набирает 88,6%
Центризбирком уже представил первые данные по результатам голосования на выборах президента Татарстана. После обработки 2,28% голосов действующий глава республики Рустам Минниханов набрал 88,6%.
Далее следует кандидат от «Справедливой России» Альмир Михеев, он набирает 4,31%. Следом идет Альфред Валиев («Коммунисты России»), заручившийся поддержкой 2,95% избирателей.
Напомним, по данным экзитполов за Минниханова отдали голоса около 81% избирателей.ОбществоВласть Татарстан
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