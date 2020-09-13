В Татарстане представили данные экзитполов по выборам президента республики
В Татарстане привели данные экзитполов по выборам президента республики. Согласно им, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов набрал 81,2%.
Как рассказал завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков экзитполы проводились 3 дня. Опросы затронули 8 тысяч человек. Около 67% избирателей согласились рассказать за кого голосовали.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Рустам Минниханов — 81,2%
- Альфред Валиев — 6,5%
- Альмир Михеев — 4%
- Владимир Сурчилов — 3,4%
- Олег Коробченко — 2,3%
Еще около 3% избирателей испортили бюллетени.ОбществоВласть Татарстан
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