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В Татарстане представили данные экзитполов по выборам президента республики

20:48, 13.09.2020 1
В Татарстане представили данные экзитполов по выборам президента республики
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане привели данные экзитполов по выборам президента республики. Согласно им, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов набрал 81,2%.

Как рассказал завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков экзитполы проводились 3 дня. Опросы затронули 8 тысяч человек. Около 67% избирателей согласились рассказать за кого голосовали.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Рустам Минниханов — 81,2%
  • Альфред Валиев — 6,5%
  • Альмир Михеев — 4%
  • Владимир Сурчилов — 3,4%
  • Олег Коробченко — 2,3%

Еще около 3% избирателей испортили бюллетени.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:59
    Поздравляем Минниханова. Он все дрлает для республики
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