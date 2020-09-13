Выборы, спорт и долголетие: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 1 сентября

Главным событием в воскресенье для большинства татарстанцев — это выборы. Это же касается и глав районов. Определенно выделился среди коллег глава Бугульминского района Линар Закиров, выложивший качественный ролик, агитирующий сходить на избирательный участок.

Необычным фото поделился и глава Новошешминского района Вячеслав Козлов. Вместо скучного снимка перед урной для голосования, сделанной в темном помещении, со вспышкой, чиновник решил показать концерт перед избирательным участком. Глава района снялся в окружении солисток фольклорного ансамбля. Игривое выражение лица Козлова работает на пропаганду активной гражданской позиции лучше, чем многие разумные доводы, приложенные к скучным фото ряда других чиновников.

Кукморский глава Сергей Дмитриев также проголосовал сегодня, но перед этим он успел открыть футбольный турнир.

В Дрожжановском районе сегодня еще один праздник. 60 лет совместной жизни отметила семья Кияметдина и Энже Камаловых. С бриллиантовой свадьбой поздравил их глава района Марат Гафаров.

Энгель Фаттахов вновь взялся за дикую природу Актанышского района. Сегодня он выложил стаю птиц в небе родного края.