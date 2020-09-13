Малькевич заявил об атаке ботов в татарстанских сообществах в соцсетях

Руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в интернете и член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил о массовой атаке ботов в сообществах Татарстана в соцсетях.



В своем Telegram-канале Малькевич написал, что лагерь ботов разделился: одна часть пишет однотипные комментарии в поддержку действующего президента Рустама Минниханова, другая — «тиражирует смонтированный видеоролик, в котором действующий президент по-татарски говорит, что «убьет всех, кто не проголосует» за него».

По мнению Малькевича, здесь были использованы платные сервисы для маскированных спам-атак: «По ряду признаков становится понятно, что все они приобретены в трех интернет-магазинах: dream-shop.su, olimp-shop.net, retriv.biz. Исходя из схемы работы, можно сделать вывод, что заказчик здесь один». Он заявил, что за этим стоят активисты «несистемной оппозиции», которые находятся за пределами республики.



Напомним, Малькевич с блогерами обсудил электронные выборы и «цифровое рабство».

