Кандидат в президенты Татарстана Альфред Валиев проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Татарстана от партии «Коммунисты России» Альфред Валиев проголосовал на осенних выборах. Он отдал голос на УИК №411 в Казани.
«Я считаю, что за кого бы ни проголосовали жители республики, главное, чтобы в Татарстане сохранилась стабильность, чтобы регион всегда оставался передовым», — цитирует его «Татар-информ».
На выборы Валиев пришел со всей своей семьей.
Напомним, свои голоса уже отдали другие кандидаты в президенты Татарстана — Олег Коробченко и Рустам Минниханов.ОбществоВласть Татарстан
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