Кандидат в президенты Татарстана Альфред Валиев проголосовал на выборах

Фото: Ринат Назметдинов

Кандидат в президенты Татарстана от партии «Коммунисты России» Альфред Валиев проголосовал на осенних выборах. Он отдал голос на УИК №411 в Казани.



«Я считаю, что за кого бы ни проголосовали жители республики, главное, чтобы в Татарстане сохранилась стабильность, чтобы регион всегда оставался передовым», — цитирует его «Татар-информ».

На выборы Валиев пришел со всей своей семьей.

Напомним, свои голоса уже отдали другие кандидаты в президенты Татарстана — Олег Коробченко и Рустам Минниханов.