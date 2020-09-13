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Кандидат в президенты Татарстана Альфред Валиев проголосовал на выборах

11:06, 13.09.2020
Кандидат в президенты Татарстана Альфред Валиев проголосовал на выборах
Фото: Ринат Назметдинов

Кандидат в президенты Татарстана от партии «Коммунисты России» Альфред Валиев проголосовал на осенних выборах. Он отдал голос на УИК №411 в Казани.

«Я считаю, что за кого бы ни проголосовали жители республики, главное, чтобы в Татарстане сохранилась стабильность, чтобы регион всегда оставался передовым», — цитирует его «Татар-информ».

На выборы Валиев пришел со всей своей семьей.

Напомним, свои голоса уже отдали другие кандидаты в президенты Татарстана — Олег Коробченко и Рустам Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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