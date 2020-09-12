Олег Коробченко проголосовал на выборах президента Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах сегодня проголосовал кандидат в президенты РТ Олег Коробченко. Он пришел на избирательный участок со всей семьей.

Коробченко, выдвинутый на пост главы республики от «Партии Роста», отдал свой голос в шатре, расположенном возле школы №25. Там был организован один из мобильных участков.

«В первую очередь президент должен любить свою страну. Это человек, который готов отдать всего себя стране», — приводит слова кандидата «Татар-информ».

Напомним, в этом году в выборах президента Татарстана участвуют пять кандидатов. Кроме Коробченко ЦИК Татарстана зарегистрировала действующего руководителя республики Рустама Минниханова («Единая Россия»), Альмира Михеева («Справедливая Россия»), Альфреда Валиева («Коммунисты России») и Владимира Сурчилова (ЛДПР).

