Синоптики Татарстана ожидают улучшения погоды на выходных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. В выходные ожидается теплая погода, осадки же не предвидятся.

В пятницу территория Татарстана будет находиться под влиянием атмосферного фронта северо-западного циклона. Синоптики обещают неустойчивую погоду с дождями, грозами и сильным ветром до 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит 15-20 градусов тепла.

В ночь с пятницы на субботу возможен дождь, однако дальше в выходные синоптики не прогнозируют осадков. 12 сентября дневные температуры будут колебаться от +15°С до +20°. В воскресенье, 13 сентября, потеплеет до 17-22 градусов Цельсия.

Предварительный прогноз на начало следующей недели неутешителен. Республика вновь окажется под влиянием пасмурного и дождливого циклона. Температура опустится до 13-19 градусов выше ноля.