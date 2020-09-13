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Новый фильм Кончаловского получил премию жюри Венецианского кинофестиваля

04:36, 13.09.2020
Новый фильм Кончаловского получил премию жюри Венецианского кинофестиваля
Фото: youtube.com / скриншот

В субботу вечером международное жюри Венецианского кинофестиваля объявило, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоился специальной премии.

На церемонии режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова», передает ТАСС.

Кончаловский уже заявлял, что не ожидал попадания своего нового фильма о событиях в Новочеркасске в конкурсную программу фестиваля.

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