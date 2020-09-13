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В МЧС показали, как проходило тушение свалки в Зеленодольске

03:22, 13.09.2020
В МЧС показали, как проходило тушение свалки в Зеленодольске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В татарстанском главке МЧС опубликовали фотографии и видео с тушения пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске.

Напомним, что сегодня возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.

Происшествия Татарстан
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