В МЧС показали, как проходило тушение свалки в Зеленодольске
В татарстанском главке МЧС опубликовали фотографии и видео с тушения пожара на свалке строительного мусора в Зеленодольске.
Напомним, что сегодня возле Зеленодольского машиностроительного завода произошел крупный пожар на свалке строительных отходов. Его площадь составила 1 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня был привлечен 41 человек.Происшествия Татарстан
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