Муфтий Татарстана пробежал самую длинную дистанцию на Альметьевском полумарафоне
В субботу, 12 сентября, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин пробежал 21,1 км на Альметьевском полумарафоне. Он выбрал самую большую дистанцию, передает пресс-служба ДУМ РТ.
В своем Instagram муфтий написал, что посвящает забег Татарстану.
Отмечается, что всего четыре дня назад, 8 августа, в Альметьевске Камиль хазрат принял участие в любительских стартах в рамках чемпионата России по триатлону «Альметьевский триатлон — TIMERMAN».ОбществоСпорт Татарстан
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