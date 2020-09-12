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Муфтий Татарстана пробежал самую длинную дистанцию на Альметьевском полумарафоне

19:31, 12.09.2020
Муфтий Татарстана пробежал самую длинную дистанцию на Альметьевском полумарафоне

В субботу, 12 сентября, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин пробежал 21,1 км на Альметьевском полумарафоне. Он выбрал самую большую дистанцию, передает пресс-служба ДУМ РТ.

В своем Instagram муфтий написал, что посвящает забег Татарстану.

Отмечается, что всего четыре дня назад, 8 августа, в Альметьевске Камиль хазрат принял участие в любительских стартах в рамках чемпионата России по триатлону «Альметьевский триатлон — TIMERMAN».

ОбществоСпорт Татарстан
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